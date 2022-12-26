Эвертон встречается с Вулверхэмптоном в рамках 17-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн трансляцию матча ищите в этой новости "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Вулверхэмптон на "Футбол 24", стартует в 17:00. Противостояние двух борцов за выживание в АПЛ. "Волки" занимают последнее место в турнирной таблице, а "ириски" расположились над самой зоной вылета. Где смотреть матч Эвертон – Вулверхэмптон онлайн? Официальным транслятором АПЛ на территории Украины является Setanta. Отчетный матч вживую покажут на телеканале SetantaSports и непосредственно ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Вулверхэмптон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Миколенко в старте на битву аутсайдеров

Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко начнет матч с первых минут. Вулверхэмптон еще не успел заявить Матеуса Кунью. Атаку гостей возглавит другой бразилец – бывший нападающий Атлетико и Челси Диего Коста.

Стартовые составы команд:

Эвертон: Пикфорд – Паттерсон, Мина, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Гейе, Онана – Гордон, Мопе, Макнил

Вулверхэмптон: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Буэно – Невеш, Моутинью, Ходж – Поденсе, Хван, Диего Коста