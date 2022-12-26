Евертон зустрічається з Вулверхемптоном в рамках 17-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Вулверхемптон на "Футбол 24", стартує о 17:00. Протистояння двох борців за виживання в АПЛ. "Вовки" посідають останнє місце в турнірній таблиці, а "іриски" розташувалися над самісінькою зоною вильоту. Де дивитись матч Евертон – Вулверхемптон онлайн? Офіційним транслятором АПЛ на території України є Setanta. Звітний матч наживо покажуть на телеканалі SetantaSports та безпосередньо ОТТ-платформі Setanta.

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Український легіонер Евертона Віталій Миколенко розпочне матч з перших хвилин. Вулверхемптон ще не встиг заявити Матеуса Кунью. Атаку гостей очолить інший бразилець – колишній нападник Атлетіко та Челсі Дієго Коста.

Стартові склади команд:

Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Міна, Тарковскі, Миколенко – Івобі, Гейє, Онана – Гордон, Мопе, Макніл

Вулверхемптон: Са – Семеду, Коллінз, Кілман, Буено – Невеш, Моутінь, Ходж – Поденсе, Хван, Дієго Коста