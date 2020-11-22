Чемпионат Англии 2020/21, 9-й тур

Фулхэм – Эвертон – 2:3

Голы: Б. Рид, 15, Лофтус-Чик, 70 – Калверт-Льюин, 1, 29, Дукуре, 35

Нереализованный пенальти: Кавалейру, 68 (Фулхэм)

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – начало в 16:00

Лидс – Арсенал – начало в 18:30

Фулхэм в родных стенах принимал Эвертон. Уже на первой минуте матча гости открыли счет – отличился Калверт-Льюин, который замкнул прострел Ришарлисона в штрафную. На 15-й "дачники" сравняли благодаря голу Бобби Рида. Однако, долго радоваться им не пришлось – на 29-й Калверт-Льюин записал в свой актив дубль, а чуть позже преимущество закрепил Дукуре – 1:3.

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Во втором тайме хозяева отчаянно пытались сравнять и во время контратаки на 68-й заработали одиннадцатиметровый, но его не сумел реализовать Кавалейру – удар не получился и мяч пролетел высоко над перекладиной. Это не смутило "дачников" и за две минуты они таки отыграли один гол – Лофтус-Чик замкнул прострел Лукмана во вратарскую площадку. Этот гол стал последним в матче и финальный свисток зафиксировал победу Эвертона – 2:3.

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