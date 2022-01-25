Евертон вирішив не поспішати з призначенням постійного керманича.

В останній момент мерсисайдський клуб відмовився від послуг Вітора Перейри, повідомляє Mirror.

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Рада директорів Евертона забракувала кандидатуру 53-річного португальця, який упродовж останніх сезонів провалився з Фенербахче і їздив "на заробітки" в Китай. Керувати командою й надалі буде тимчасовий тренер Данкан Фергюсон, а клуб продовжить пошуки постійного наставника. Коло претендентів не змінюється – Вейн Руні, Френк Лемпард, Ніко Ковач і Руді Гарсія.

Додамо, що Евертон наразі посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 19 очок. Відрив від зони вильоту становить 4 пункти.

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