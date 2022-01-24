"Мы не Германия, и не Испания, где на каждую позицию в сборной легко находится по три исполнителя. Миколенко у нас один из талантливейших футболистов страны, и без него никуда.

Миколенко пропустил матч против Астон Виллы из-за травмы, – журналист

Уверен, нишу свою в АПЛ он обязательно найдет. То, как развивается ситуация – это нормально. Миколенко до приезда в Англию 15 дней не тренировался. Тем не менее, уже во втором матче за Эвертон Виталий продемонстрировал другой футбол. Да, с ошибками, но в целом проблем в его игре я не увидел – он игрок основы.

В Эвертоне Миколенко показывает даже более отважный футбол, чем в Динамо. Не исключаю, что неучастие Виталия в последнем матче Эвертона связанно с тем, что его специально нагрузили, чтобы улучшить со временем кондиции", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января за 23 млн евро. За новый клуб Виталий успел провести 2 матча (в Кубке и АПЛ).

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