Буряк: В Эвертоне Миколенко показывает даже более отважный футбол, чем в Динамо
Экс-футболист и тренер "бело-синих" Леонид Буряк поделился впечатлениями от игры Виталия Миколенко в первых матчах за ливерпульский клуб.
"Мы не Германия, и не Испания, где на каждую позицию в сборной легко находится по три исполнителя. Миколенко у нас один из талантливейших футболистов страны, и без него никуда.
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Уверен, нишу свою в АПЛ он обязательно найдет. То, как развивается ситуация – это нормально. Миколенко до приезда в Англию 15 дней не тренировался. Тем не менее, уже во втором матче за Эвертон Виталий продемонстрировал другой футбол. Да, с ошибками, но в целом проблем в его игре я не увидел – он игрок основы.
В Эвертоне Миколенко показывает даже более отважный футбол, чем в Динамо. Не исключаю, что неучастие Виталия в последнем матче Эвертона связанно с тем, что его специально нагрузили, чтобы улучшить со временем кондиции", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.
Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января за 23 млн евро. За новый клуб Виталий успел провести 2 матча (в Кубке и АПЛ).
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