У перенесеному поєдинку 19-го туру АПЛ "бордові" на власному полі здолали "ірисок". Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У битві аутсайдерів Бернлі приймав Евертон. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі. Одним з героїв епізоду став українець Віталій Миколенко. Наш захисник, рятуючи свою команду, на 12-й хвилині у підкаті вибив м'яч на кутовий. Корне зі стандарту закрутив на дальню штангу, де найспритнішим опинився Коллінз, який і відкрив рахунок у матчі.

Та вже за чотири хвилини "іриски" відігрались. Вествуд порушив правила у власному штрафному, заваливши суперника. Рішарлісон з позначки розвів по кутах голкіпера і м'яч. В середині тайму бразилець мав хороший шанс подвоїти, але з-за меж карного пробив над поперечиною.

На 38-й хвилині Миколенко у боротьбі з суперником опинився на газоні у чужому штрафному – українець увірвався у штрафний Бернлі, а Леннон зачепив ногу нашого співвітчизника. Арбітр спочатку вимагав продовження гри, однак підказка асистента змусила його зупинити поєдинок. Після допомоги VAR рефері призначив другий одинадцятиметровий, який знову чітко реалізував Рішарлісон.

По перерві Бернлі зрівняв! Тейлор видряпав м'яч на самісінькій лінії на лівому фланзі, увірвався у штрафний майданчик і майже з лінії воріт прострілив – Родрігес вгатив сферу у сітку. Згодом Рішарлісон вкотре змарнував нагоду забити супер-гол: після прострілу Дукуре нападник пробивав у падінні ножицями через себе – кіпер підстрахував.

В середині тайму Евертон запоров два поспіль моменти: спочатку Гордон у стрімкій контратаці пробивав по воротах Поупа – Тарковскі встиг зрізати на кутовий, а за мить після навісу з корнера Рішарлісон пробив над поперечиною. Згодом бразилець бив вже з лівого флангу з меж карного і... знову не забив. За десять хвилин до завершення матчу Пікфорд потягнув удар Корне у дев'ятку, врятувавши Евертон від третього гола.

Однак, "іриски" не встояли. Незадовго до фінального свистка Корне таки забив. Годфрі невдало вибив м'яч, той відскочив до Видри і Матей чітко прострілив на Максвела. Рондон вже у доданий час мав зрівнювати, але м'яч просвистів повз ліву стійку.

Поразка залишила Евертон з 25-ма очками на сімнадцятій сходинці, Бернлі набрав 24 пункти і став вісімнадцятим.

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