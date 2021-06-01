"Ириски" срочно начали поиски нового тренера на замену Карло Анчелотти, которого сватают в мадридский Реал.

62-летний специалист близок к переезду из Англии в Испанию. Стороны почти согласовали условия контракта. На фоне этого Эвертон составил шорт-лист из шести тренеров, которые могут занять вакантный пост, информирует The Athletic.

Реал согласовал контракт с Анчелотти, – журналист

Заменить Карло Анчелотти может коуч Рейнджерс и легенда Ливерпуля Стивен Джеррард. Также "ириски" рассматривают варианты с приглашением безработного Паулу Фонсеки, наставника Аякса Эрика Тен Хага, тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. В списке нашлось место и Рафаэлю Бенитесу, который находится без работы, и Дэвиду Мойес, который работает с Вест Хэмом.

Анчелотти работает с Эвертоном с декабря 2019 года, а его контракт рассчитан до лета 2024-го. Прошлый сезон его подопечные завершили на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Напомним, Карло уже возглавлял Реал – в 2013-2015 годах. Под его руководством мадридцы выигрывали Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21