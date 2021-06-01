Реал договорился о назначении главным тренером Карло Анчелотти, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

ПСЖ оценил возможность ухода Почеттино на фоне слухов о конфликте с руководством

Итальянский специалист уже согласовывает состав своего тренерского штаба, в который входит его сын Давиде Анчелотти. Действующий контракт Анчелотти с Эвертоном рассчитан до лета 2024-го, поэтому, похоже, королевскому клубу придется выплатить компенсацию "ирискам".

Напомним, бывший наставник "сливочных" Зинедин Зидан отказался оставаться в мадридском лагере, объяснив свое решение потерей доверия со стороны руководства клуба.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21