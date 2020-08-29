Полузащитнику мадридского Реала Хамесу Родригесу остался один шаг к воссоединению с Карло Анчелотти. Новый этап сотрудничества дуэта случится в ливерпульском Эвертоне.

"Ириски" согласовали детали сотрудничества с колумбийцем, утверждает Mundo Deportivo.

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Хамес якобы будет зарабатывать на Гудисон Парк 4,5 млн евро в год. Ради возобновления сотрудничества с Анчелотти хавбек согласился уменьшить зарплату вдвое. Последним препятствием на пути Хамеса в АПЛ остается мадридский Реал. "Сливочные" желают получить за него хотя бы 25 млн евро. В свою очередь Эвертон продолжает торговаться.

В сезоне 2019/20 Хамес Родригес провел лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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