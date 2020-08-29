Півзахиснику мадридського Реала Хамесу Родрігесу залишився один крок до возз'єднання з Карло Анчелотті. Новий етап співпраці дуету станеться у ліверпульському Евертоні.

"Іриски" погодили деталі співпраці з колумбійцем, стверджує Mundo Deportivo.

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Хамес нібито зароблятиме на Гудісон Парк 4,5 млн євро на рік. Заради відновлення співпраці з Анчелотті хавбек погодився зменшити зарплату вдвічі. Останньою перешкодою на шляху Хамеса до АПЛ залишається мадридський Реал. "Вершкові" прагнуть отримати за нього бодай 25 млн євро. Натомість Евертон продовжує торгуватися.

У сезоні 2019/20 Хамес Родрігес провів лише 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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