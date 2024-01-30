Фулхем і Евертон не зуміли визначити сильнішого (0:0) в матчі 22 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Миколенко підійшов до гри не в найкращому настрої, адже в суботу Евертон вилетів з Кубка Англії, а він "відзначився" автоголом. Виїзд в гості до Фулхема, де нещодавно програв Арсенал, не обіцяв легкого життя. Втім, Віталію пощастило, що найгостріший гравець "коттерджерів" Вілліан атакує з протилежного флангу.

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Фулхем взяв м'яч під контроль і намагався загострювати через Вілліана, а Евертон відповідав контратаками. Господарі володіли ініціативою, однак моменти виникали в обох команд. Після удару Тарковскі захисники Фулхема винесли м'яч з лінії воріт, а Данжума отримав шикарну позицію внаслідок швидкої атаки.

До кінця тайму перевага Фулхема все ж зростала. Дуже хороші удари були у Вілліана, Кастаня, Перейри, Робінсона, дивом не забив Хіменес. У другій половині зустрічі "коттеджери" мали кілька класних моментів зі стандартів – Кастань і Палінья не влучили у ціль. Перспективні атаки розвивали Муніс і Декордова-Рід.

Евертон сконцентрувався на обороні й лише зрідка вибігав в атаку з шансами для Калверта-Льюїна. Тиск на ворота "ірисок" посилювався. Пікфорду довелося творити справжні дива, щоб витягнути удар Адарабьойо. А от кінцівка зустрічі залишилася за гостями – Бету та Годфрі ледь не вирвали перемогу.

Підсумкова нічия не може радувати Евертон. У паралельному матчі переміг Лутон, а це означає, що "іриски" з 18 очками (штраф -10) опустилися в зону вильоту.

Миколенко відпрацював на хорошому рівні, без полярних оцінок. У кількох епізодах українець трішки помилився з вибором позиції, але загалом самовіддано догравав кожну дуель. Відбирав, перехоплював, блокував удари і простріли – типовий Миколенко. Команда відбивалася, тому Віталій набрав аж 6 виносів.

На атаку працював небагато, однак ще на початку зустрічі віддав у штрафний на Калверта-Льюїна (удар заблокували). Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 7.1, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.1.