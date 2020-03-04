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Эвертон продлил контракт с защитником, на которого охотился Манчестер Сити

21:18 10 Читати українською
Эвертон продлил контракт с защитником, на которого охотился Манчестер Сити
Мейсон Холгейт и Серхио Агуэро / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Эвертон Мейсон Холгейт продолжит защищать цвета "ирисок".

Эвертон сумел убедить Мейсона Холгейта оставить свою подпись под новым контрактом с ливерпульцами, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Сити готов пожертвовать своим защитником ради таланта Эвертона

Новое соглашение англичанина с Эвертоном рассчитано до лета 2025 года. Напомним, ранее на 23-летнего защитника претендовал Манчестер Сити.

В текущем сезоне чемпионата Англии Холгейт провел 20 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами. После 27-ми туров АПЛ Эвертон занимает 11-строчку турнирной таблицы.

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Эвертон Эвертон Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Мейсон Холгейт Мейсон Холгейт Трансферы Манчестер Юнайтед
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