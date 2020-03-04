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Евертон продовжив контракт із захисником, на якого полював Манчестер Сіті

21:18 89 Читать на русском
Евертон продовжив контракт із захисником, на якого полював Манчестер Сіті
Мейсон Холгейт та Серхіо Агуеро / Фото ФК Манчестер Сіті

Захисник Евертона Мейсон Холгейт продовжить захищати кольори "ірисок".

Евертон зумів переконати Мейсона Холгейта залишити свій підпис під новим контрактом з ліверпульцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті готовий пожертвувати своїм захисником заради таланта Евертона

Нова угода англійця з Евертоном розрахована до літа 2025 року. Нагадаємо, раніше на 23-річного захисника претендував Манчестер Сіті.

У поточному сезоні чемпіонату Англії Холгейт провів 20 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами. Після 27-ми турів АПЛ Евертон посідає 11-сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Евертон Евертон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Мейсон Холгейт Мейсон Холгейт Трансфери Манчестер Юнайтед
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