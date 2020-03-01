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Манчестер Сити готов пожертвовать своим защитником ради таланта Эвертона

15:10 123 Читати українською
Манчестер Сити готов пожертвовать своим защитником ради таланта Эвертона
Зинченко, Стоунз, Силва / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник Эвертона Мейсон Холгейт попал на радары Манчестер Сити.

Манчестер Сити попытается подписать Мейсона Холгейта во время летнего трансферного окна, сообщает Skysports.

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Взамен "горожане" готовы предложить "ирискам" своего защитника Джона Стоунза, который из-за травм потерял основное место в составе команды Гвардиолы.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Холгейт провел 20 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами. После 27-ми туров АПЛ Эвертон занимает 11-строчку турнирной таблицы.

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Англия Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Англии Джон Стоунз Джон Стоунз Эвертон Эвертон Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Мейсон Холгейт Мейсон Холгейт
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