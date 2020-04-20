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Эвертон повесил ценник на Пикфорда – голкипер сборной Англии заинтересовал Челси

20 апреля 23:51 10 Читати українською
Эвертон повесил ценник на Пикфорда – голкипер сборной Англии заинтересовал Челси
Джордан Пикфорд / Reuters

Вратарь ливерпульского Эвертона Джордан Пикфорд попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Синие" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего кипера, сообщает Tuttomercatoweb.

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Пикфорд должен стать новым первым номером на Стэмфорд Бридж. Челси летом может расстаться с Кепой, а вырученные за испанца средства потратит на покупку вратаря Эвертона. "Ириски" хотят получить за Пикфорда 50 млн евро. В 2017 году Сандерленд продал его за 25 млн фунтов плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Джордан Пикфорд провел 29 матчей в АПЛ, 6 из них – "сухие".

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