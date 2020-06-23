Эвертон официально продал Шнайдерлина в Ниццу

Полузащитник ливерпульского Эвертона Морган Шнайдерлин продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Ницца на своем официальном сайте сообщила о трансфере Шнайдерлина. Футболист уже прошел медосмотр и получил разрешение тренироваться с "орлами". Окончательно сделка будет закрыта в день открытия трансферного окна.

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Детали трансфера не раскрываются. По информации СМИ, сумма перехода составила 5 млн фунтов, а контракт заключен на 4 года.

В нынешнем сезоне 30-летний француз провел за Эвертон 18 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Морган Шнайдерлин является воспитанником Страсбура, однако сделал имя в Англии. Там он стал звездой Саутгемптона и в 2015-м за 35 млн евро перешел в Манчестер Юнайтед, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

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