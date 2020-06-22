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Стекеленбург оформил возвращение в Аякс

17:39 - Читати українською
Стекеленбург оформил возвращение в Аякс
Маартен Стекеленбург / Reuters

Резервный голкипер ливерпульского Эвертона Маартен Стекеленбург в летнее трансферное окно вернется в состав амстердамского Аякса.

Опытный вратарь новый сезон начнет в Аяксе, сообщает официальный сайт клуба.

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Стекеленбург подписал 1-летний контракт с родной командой. Он уже выступал за амстердамцев в 2001-2011 гг. На родину ветеран вернется в статусе свободного агента – Эвертон решил не продолжать сотрудничество с 37-летним голкипером.

В нынешнем сезоне Маартен Стекеленбург не провёл ни одного официального матча. В рамках прошлой кампании он сыграл 2 поединка в Кубке английской лиги.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

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Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Маартен Маартен Стекеленбург Эвертон Эвертон Аякс Аякс Нидерланды
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