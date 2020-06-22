Стекеленбург оформил возвращение в Аякс

Резервный голкипер ливерпульского Эвертона Маартен Стекеленбург в летнее трансферное окно вернется в состав амстердамского Аякса.

Опытный вратарь новый сезон начнет в Аяксе, сообщает официальный сайт клуба.

Третья потеря очков Ливерпуля в видеообзоре матча против Эвертона

Стекеленбург подписал 1-летний контракт с родной командой. Он уже выступал за амстердамцев в 2001-2011 гг. На родину ветеран вернется в статусе свободного агента – Эвертон решил не продолжать сотрудничество с 37-летним голкипером.

В нынешнем сезоне Маартен Стекеленбург не провёл ни одного официального матча. В рамках прошлой кампании он сыграл 2 поединка в Кубке английской лиги.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство