Евертон офіційно продав Шнайдерліна в Ніццу

Півзахисник ліверпульського Евертона Морган Шнайдерлін продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Ніцца на своєму офіційному сайті повідомила про трансфер Шнайдерліна. Футболіст вже пройшов медогляд та отримав дозвіл тренуватися з "орлами". Остаточно угода буде закрита в день відкриття трасферного вікна.

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Деталі трансферу не розкриваються. За інформацією ЗМІ, сума переходу склала 5 млн фунтів, а контракт укладено на 4 роки.

У нинішньому сезоні 30-річний француз провів за Евертон 18 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Морган Шнайдерлін є вихованцем Страсбура, проте зробив ім'я в Англії. Там він став зіркою Саутгемптона й у 2015-му за 35 млн євро перейшов до Манчестер Юнайтед, з яким виграв Кубок та Суперкубок Англії.

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