toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРНЛІ

Евертон офіційно продав Шнайдерліна в Ніццу

17:32 - Читать на русском
Евертон офіційно продав Шнайдерліна в Ніццу
Морган Шнайдерлін / фото: Евертон

Півзахисник ліверпульського Евертона Морган Шнайдерлін продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Ніцца на своєму офіційному сайті повідомила про трансфер Шнайдерліна. Футболіст вже пройшов медогляд та отримав дозвіл тренуватися з "орлами". Остаточно угода буде закрита в день відкриття трасферного вікна.

Стекеленбург оформив повернення в Аякс

Деталі трансферу не розкриваються. За інформацією ЗМІ, сума переходу склала 5 млн фунтів, а контракт укладено на 4 роки.

У нинішньому сезоні 30-річний француз провів за Евертон 18 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Морган Шнайдерлін є вихованцем Страсбура, проте зробив ім'я в Англії. Там він став зіркою Саутгемптона й у 2015-му за 35 млн євро перейшов до Манчестер Юнайтед, з яким виграв Кубок та Суперкубок Англії.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
"Таких пенальті ставити не можна": Динамо не має вибору, або Чому команда, яка атакує, падатиме у штрафному з криками
13:30
13260
Теги
Евертон Евертон Морган Морган Шнайдерлін Ніцца Ніцца Франція Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Лестер Сіті
20:00
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук