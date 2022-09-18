Эвертон впервые в сезоне одержал победу в чемпионате Англии, обыграв Вест Хэм в рамках 8-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Эвертон – Вест Хэм на Футбол 24.

Команды провели первый тайм почти без моментов, а вот на старте второго чуть не забил Боуэн – его удару в касание после прострела немного не хватило точности.

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Эвертон ответил острым ударом Грея, а чуть позже Мопе забил единственный гол во встрече после передачи Ивоби. Мог сравнять счет Бенрама, но его удар приняла на себя стойка.

Таким образом, Эвертон набрал 7 очков и поднялся на 13-е место, а Вест Хэм с 4 пунктами остался в зоне вылета.

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