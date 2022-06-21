Универсал Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко продолжает быть лакомым кусочком для нескольких клубов АПЛ.

Эвертон все еще заинтересован в переходе 25-летнего украинца, сообщает Goal . Правда, интерес сейчас на уровне разговоров.

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Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард предпочел бы видеть Зинченко в команде, потому что хочет добавить креатива в центре поля. В Сити Александр выступает преимущественно на позиции левого защитника. Кроме Эвертона, наш универсал интересует Вест Хэм.

Напомним, Александр Зинченко перешел в Ман Сити летом 2016 года. В составе "горожан" выиграл 4 титула АПЛ и раз играл в финале Лиги чемпионов. Соглашение украинца рассчитано еще на 2 года.

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