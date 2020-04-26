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Эвертон наказал Кина за вечеринку с моделями во время карантина

14:23 24 Читати українською
Эвертон наказал Кина за вечеринку с моделями во время карантина
Мойзе Кин / Фото instagram

Нападающему Эвертона Мойзе Кину не сошло с рук нарушения режима.

Недавно The Sun опубликовали фото с вечеринки, которую устроил Мойзе Кин для своих друзей, пригласив туда моделей. В Эвертоне отреагировали на такое пренебрежение правилами безопасности во время карантина.

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"Эвертон был разочарован, узнав об инциденте, в котором игрок первой команды проигнорировал указания правительства и политику клуба относительно коронавирусного кризиса. Мы разочарованы действиями футболиста и дали ему понять, что подобное поведение недопустимо", – говорится в заявлении клуба.

По информации издания, на 20-летнего итальянца ожидает финансовое взыскание.

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Эвертон Эвертон Англия Мойзе Кин Мойзе Кин коронавирус
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