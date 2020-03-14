Пиво, бокс и сотни фанатов, или Как Пикфорд переживал за коронавирус у своего партнера по команде

Голкипер Эвертона и сборной Англии Джордан Пикфорд не беспокоится за пандемию.

Вчера, 13 марта, Эвертон объявил, что у одного из игроков команды диагностировали коронавирус, но это испугало голкипера команды Джордана Пикфорда, сообщает The Sun.

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Уже вечером этого дня 26-летнего вратаря заметили на одном из боксерских поединков вместе с сотнями других фанатов. Джордан пришел вместе со своей пассией и беззаботно смотрел бой за кружкой пива.

Напомним, АПЛ отменила ближайшие туры из-за эпидемии распространения коронавируса. Команды элитного дивизиона призвали своих игроков не контактировать с болельщиками и не посещать людных мест, но для голкипера сборной Англии это уже не первое нарушение режима.

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