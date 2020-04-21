COVID-26: фанаты праздновали 94-летие ПАОКа, нарушив карантин – украинец поздравил, а полиция ответила насилием

Греческие болельщики решили почтить любимый ПАОК, несмотря на все запреты правительства. Полиция атаковала около 200 фанатов.

Столкновения произошли возле стадиона Тумба, куда собрались болельщики для празднования 94-й годовщины со дня основания команды, представляющей город Салоники. Фанаты ПАОКа в который раз проявили свою безумную любовь к клубу. В Греции, как и во многих странах мира, запрещены все массовые мероприятия из-за пандемии COVID-19: там 116 смертельных случаев, более 2200 инфицированных, так что по сравнению с другими европейскими странами правительство довольно успешно противостоит массовому распространению.

Впрочем, для ультрас действующего чемпиона страны ограничения правительства – не указ. Они не отказались от массового празднования и даже разложили баннер COVID-26, намекающий на дату основания и их отношение к коронавирусу.

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One of the many fans view videos of the title ceremony. Tweet yours and let's relive the moments #PAOK #TheInvincibles #Champions #otd pic.twitter.com/1qedBYuwmB — PAOK FC / ΠAOK (Stay at ) (@PAOK_FC) April 21, 2020

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты для насильственного разгона демонстрации. Это первая подобная потасовка в Греции за весь период карантина, который длится уже почти месяц. Задержали 5 фанатов, одного арестовали, еще нескольким впаяли штраф. Отметим, что нарушение норм изоляции обходится нарушителям в несколько больше чем 4400 гривен (150 евро), что существенно меньше, чем в Украине (от 17 тысяч).

В то же время государство выплачивает более 23 тысяч гривен (800 евро) финансовой помощи людям, оказавшимся без доходов в этот период. Греческое футбольное руководство надеется, что запрет на занятия спортом снимут в начале мая.

Накануне, 20 апреля ПАОК поздравили множество нынешних и бывших игроков команды. Среди них и полузащитник сборной Украины Евгений Шахов, который провел успешный период в Салониках. А вот Евгений Хачериди вспоминает "двуглавых орлов Севера" не столь хорошо, там экс-защитник Динамо почти не играл. Кроме этого, греческий клуб тренировал также украинский специалист Олег Блохин.

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