Эвертон встречаелся с Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон – Манчестер Сити на Футбол 24.

Манчестер Сити в течение всего матча владел преимуществом над Эвертоном, но "ириски" сдались только в конце поединка.

Манчестер Сити нашел нового конкурента для Зинченко

Сначала Гюндоган в прыжке на добивании открыл счет, а закрепил преимущество точным ударом Кевин де Брюйне. Александр Зинченко провел на поле весь матч и в одном из эпизодов спас команду Гвардиолы от пропущенного гола, выбив мяч с линии ворот.

Манчестер Сити присоединяется к Саутгемптону и ожидает жеребьевку полуфинала Кубка Англии.

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии, на последних минутах дожав Эвертон – Зинченко провёл полный матч