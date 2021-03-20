Евертон зустрічався з Манчестер Сіті у чвертьфіналі Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті на Футбол 24.

Манчестер Сіті протягом усього матчу володів перевагою над Евертоном, але "іриски" здались лише наприкінці поєдинку.

Манчестер Сіті знайшов нового конкурента для Зінченка

Спочатку Гюндоган у стрибку на добиванні відкрив рахунок, а закріпив перевагу влучним ударом Кевін де Брюйне. Олександр Зінченко провів на полі весь матч і в одному з епізодів врятував команду Гвардіоли від пропущеного гола, вибивши м'яч з лінії воріт.

Манчестер Сіті долучається до Саутгемптона і очікує на жеребкування півфіналу Кубка Англії.

Манчестер Сіті вийшов у півфінал Кубка Англії, на останніх хвилинах дотиснувши Евертон – Зінченко провів повний матч