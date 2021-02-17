Эвертон – Манчестер Сити: Зинченко остался в запасе на матч АПЛ
21:22 - Читати українською
Эвертон в рамках 15-го тура АПЛ принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 16-го тура АПЛ Эвертон – Манчестер Сити начнётся в 22:15 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Александр Зинченко остался в запасе.
Стартовые составы
Эвертон:
Манчестер Сити:
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