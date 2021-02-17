Евертон – Манчестер Сіті: Зінченко залишився у запасі на матч АПЛ
21:20 - Читать на русском
Евертон в рамках 15-го туру АПЛ приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 16-го туру АПЛ Евертон – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Зінченко потрапив до збірної найкращих гравців 24 туру АПЛ за версією WhoScored
Олександр Зінченко залишився у запасі.
Стартові склади
Евертон:
Манчестер Сіті:
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