Жребий Кубка Англии: Миколенко сыграет с Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити встретится с Челси, а Ливерпуль – с Вулверхемптоном.
В понедельник, 28 ноября состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Команда Виталия Миколенко - Эвертон - встретится на выезде с Манчестер Юнайтед. В то же время команда Александра Зинченко сыграет в гостях с Оксфорд Юнайтед, а Брентфорд Егора Ярмолюка встретится дома с Вест Хэмом.
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Самыми интересными парами третьего раунда Кубка являются:
Манчестер Сити – Челси
Тоттенхэм – Портсмут
Кардифф Сити – Лидс
Оксфорд Юнайтед – Арсенал
Ливерпуль – Вулверхэмптон
Блэкпул – Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед – Эвертон
Брентфорд – Вест Хэм
С полным списком пар можно ознакомиться на сайте Sky Sports.
Эта стадия турнира состоит из одного матча и не предусматривает ответных встреч. Матчи будут сыграны с 6 по 9 января.
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