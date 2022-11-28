Манчестер Сити встретится с Челси, а Ливерпуль – с Вулверхемптоном.

В понедельник, 28 ноября состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии. Команда Виталия Миколенко - Эвертон - встретится на выезде с Манчестер Юнайтед. В то же время команда Александра Зинченко сыграет в гостях с Оксфорд Юнайтед, а Брентфорд Егора Ярмолюка встретится дома с Вест Хэмом.

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Самыми интересными парами третьего раунда Кубка являются:

Манчестер Сити – Челси

Тоттенхэм – Портсмут

Кардифф Сити – Лидс

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Ливерпуль – Вулверхэмптон

Блэкпул – Ноттингем Форест

Манчестер Юнайтед – Эвертон

Брентфорд – Вест Хэм

С полным списком пар можно ознакомиться на сайте Sky Sports.

Эта стадия турнира состоит из одного матча и не предусматривает ответных встреч. Матчи будут сыграны с 6 по 9 января.

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