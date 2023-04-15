Эвертон уступил Фулхэму в 31 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Англии на "Футбол 24".

Виталий Миколенко после продолжительной серии выходов на замену наконец-то вернулся в стартовый состав "ирисок". Однако уже на экваторе тайма приобщился к пропущенному голу, проиграв борьбу Уилсону. Хавбек пробил, но на подборе результативно сыграл Рид.

Эвертон потерпел крушение с середняком АПЛ – Миколенко приложился к пропущенному голу, ассист экс-звезды Шахтера

Макнилл вернул интригу еще до перерыва, но во втором тайме Фулхэм достиг своего. Начал все Виллиан, ассистировавший Уилсону. Точку удалось поставить Джеймсу. Эвертон завис прямо над зоной вылета, "дачники" расположились десятыми.