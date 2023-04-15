Евертон поступився Фулхему у 31-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу чемпіонату Англії на "Футбол 24".

Віталій Миколенко після тривалої серії виходів на заміну нарешті повернувся у стартовий склад "ірисок". Проте вже на екваторі тайму доклався до пропущеного гола, програвши боротьбу Вілсону. Хавбек пробив, але на підбиранні результативно зіграв Рід.

Евертон зазнав краху із середняком АПЛ – Миколенко доклався до пропущеного гола, асист екс-зірки Шахтаря

Макнілл повернув інтригу ще до перерви, але у другому таймі Фулхем досягнув свого. Розпочав усе Вілліан, який асистував Вілсону. Крапку вдалось поставити Джеймсу. Евертон завис просто над зоною вильоту, "дачники" розташувались десятими.