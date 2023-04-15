Невдале повернення Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Фулхем – 1:3
15 квітня 22:22 - Читать на русском
Евертон поступився Фулхему у 31-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу чемпіонату Англії на "Футбол 24".
Гарісон Рід 22’
Харрі Вілсон 51’
Деніел Джеймс 68’
22’ Гарісон Рід
51’ Харрі Вілсон
68’ Деніел Джеймс
Віталій Миколенко після тривалої серії виходів на заміну нарешті повернувся у стартовий склад "ірисок". Проте вже на екваторі тайму доклався до пропущеного гола, програвши боротьбу Вілсону. Хавбек пробив, але на підбиранні результативно зіграв Рід.
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Макнілл повернув інтригу ще до перерви, але у другому таймі Фулхем досягнув свого. Розпочав усе Вілліан, який асистував Вілсону. Крапку вдалось поставити Джеймсу. Евертон завис просто над зоною вильоту, "дачники" розташувались десятими.
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