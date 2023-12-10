Евертон приймає Челсі 10 грудня в 16 турі АПЛ 2023/24. Віталій Миколенко протистоїть Михайлу Мудрику. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Челсі, стартує о 16:00 за київським часом. У матчі 16 туру АПЛ відбудеться дуель футболістів збірної України. Віталій Миколенко гратиме проти Михайла Мудрика. Обоє потрапили у стартовий склад своїх команд.

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Після 15 турів Прем'єр-ліги Евертон набрав 10 очок і посідає 17 місце турнірної таблиці. Ще 10 балів з "ірисок" зняли рішенням АПЛ через порушення правил фінансового фейр-плей. Якби не ця санкція, то команда Миколенка була б вище за Челсі, у якого 19 пунктів і 10 позиція. У минулому турі Евертон видав чи не найкращий матч у сезоні, розгромивши Ньюкасл (3:0), а Михайло Мудрик і компанія поступилися Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:2).

Де дивитися матч Евертон – Челсі? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Евертон: Пікфорд – Янг, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – Харрісон, Гарнер, Гуйє, Макнілл – Дукуре – Калверт-Льюїн.

Челсі: Санчес – Джеймс, Дісасі, Бадіашиль, Кукурелья – Енцо Фернандес, Кайседо – Палмер, Галлахер, Мудрик – Броя.