Эвертон и Брентфорд встречаются в 1/16 финала Кубка Англии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Брентфорд стартует в 17:00 по Киеву. Это дебют Фрэнка Лэмпарда в должности главного тренера "ирисок". Онлайн-трансляция игры – на Setanta Sports+.

Эвертон оказался в психологической яме, выдав серию из 5-ти матчей без побед в Премьер-лиге. "Синие" скатились на 16 место, а Рафа Бенитес потерял работу. Но и у Брентфорда возникли проблемы – команда Томаса Франка проиграла последние 4 поединка чемпионата и после удачного старта сезона рискует влезть в борьбу за выживание.

Миколенко получил в тренеры еще одну легенду АПЛ

Виталий Миколенко попал в стартовый состав. Напомним, с момента перехода в Эвертон украинец сыграл два матча за новую команду – по одному в чемпионате и Кубке. Последнюю игру против Астон Виллы Миколенко пропустил из-за травмы спины, но уже восстановился.

Стартовые составы на матч Эвертон – Брентфорд

Эвертон:

| This is how we line up for Frank Lampard’s first game in charge. #EmiratesFACup pic.twitter.com/CmRSdqbxQY — Everton (@Everton) February 5, 2022

Брентфорд: