Эвертон – Манчестер Сити: Уолкот получил жуткую травму на первой минуте матча и покинул поле на носилках

Нападающий Эвертона Тео Уолкот получил травму в матче 7-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

После навеса с левого фланга мяч попал в голову Уолкоту. 30-летний англичанин упал на газон и около минуты пролежал на нем неподвижно. После помощи врачей игрока пришлось выносить с поля на носилках.

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В нынешнем сезоне Уолкот сыграл 5 матчей за Эвертон в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.