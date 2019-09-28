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Эвертон – Манчестер Сити: Уолкот получил жуткую травму на первой минуте матча и покинул поле на носилках

20:04 170 Читати українською
Эвертон – Манчестер Сити: Уолкот получил жуткую травму на первой минуте матча и покинул поле на носилках
Тео Уолкот / Getty images

Нападающий Эвертона Тео Уолкот получил травму в матче 7-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

34’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Габриэл Жезус 24’
24’ Габриэл Жезус
34’ Доминик Кэлвер-Левин

После навеса с левого фланга мяч попал в голову Уолкоту. 30-летний англичанин упал на газон и около минуты пролежал на нем неподвижно. После помощи врачей игрока пришлось выносить с поля на носилках.

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В нынешнем сезоне Уолкот сыграл 5 матчей за Эвертон в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

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Англия Эвертон Эвертон Видеоновости Эвертон - Манчестер Сити Тео Уолкотт Тео Уолкотт
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