toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД

Эвертон – Манчестер Сити: Зинченко возвращается в стартовый состав "горожан"

18:40 43 Читати українською
Эвертон – Манчестер Сити: Зинченко возвращается в стартовый состав "горожан"
Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Действующий чемпион Манчестер Сити принимает Эвертон в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Эвертон – Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи, а видеотрансляцию поединка можно посмотреть непосредственно в этой новости.

Стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Мина, Динь – Шнайдерлен, Делф – Уолкотт, Сигурдссон, Ришарліисон – Калверт-Льюин.

Запасные: Лессль, Холгейт, Сидибе, Дэвис, Ивоби, Тосун, Мойзе Кин.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Де Брюйне, Родриго, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Агуэро, Б.Силва, Д.Силва, Менди, Канселу, Фоден.

Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Сенсаційна зірка Прімери з галактичним асистом року: його успіх – урок для Луніна
14:40
469
Теги
Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Эвертон Эвертон Эвертон - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча
    Україна — 27 сент623 Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча
26
мин
Эвертон
19:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук