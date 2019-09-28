Эвертон – Манчестер Сити: Зинченко возвращается в стартовый состав "горожан"

Действующий чемпион Манчестер Сити принимает Эвертон в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи, а видеотрансляцию поединка можно посмотреть непосредственно в этой новости.

Стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Мина, Динь – Шнайдерлен, Делф – Уолкотт, Сигурдссон, Ришарліисон – Калверт-Льюин.

Запасные: Лессль, Холгейт, Сидибе, Дэвис, Ивоби, Тосун, Мойзе Кин.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Де Брюйне, Родриго, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Браво, Агуэро, Б.Силва, Д.Силва, Менди, Канселу, Фоден.

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