Эвертон принимает Манчестер Сити в 27-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Эвертон – Манчестер Сити стартовал в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция – на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

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Ман Сити в прошлом туре уступил Тоттенхэму, но все еще лидирует в чемпионате, опережая Ливерпуль на 3 пункта. Эвертон, проигравший 4 последних матча из 5-ти, занимает 17-ю позицию, борясь за выживание.

Украинского дерби левых защитников с первых минут не будет. Виталий Миколенко и Александр Зинченко оказались в запасе – вероятно из-за войны в Украине, которая существенно повлияла на психологическое состояние игроков.

Стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Холгейт, Кин, Кенни – Аллан, Дукуре – Ивоби, ван де Беек, Гордон – Ришарлисон.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Ляпорт – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг.