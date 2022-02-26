Евертон приймає Манчестер Сіті в 27-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Евертон – Манчестер Сіті стартував о 19:30 за Києвом. Пряма трансляція – на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

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Ман Сіті у минулому турі поступився Тоттенхему, але все ще лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Ліверпуль на 3 пункти. Евертон, який програв 4 останні матчі з 5-ти, посідає 17-ту позицію, борючись за виживання.

Українського дербі лівих захисників з перших хвилин не буде. Віталій Миколенко і Олександр Зінченко опинилися в запасі – ймовірно, через війну в Україні, яка суттєво вплинула на психологічний стан гравців.

Стартові склади

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Холгейт, Кін, Кенні – Аллан, Дукуре – Івобі, ван де Беек, Гордон – Рішарлісон.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Діаш, Стоунз, Ляпорт – Гюндоган, Родрі, де Брюйне – Бернарду Сілва, Фоден, Стерлінг.