Эвертон – Манчестер Юнайтед: Сульшер оценил результат матча и ужасную ошибку Де Хеа

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер подытожил боевую ничью в поединке с Эвертоном в 28-м туре АПЛ.

Напомним, МЮ мог и проиграть, но рефери после вмешательства VAR отменил гол "ирисок" в компенсированное время.

"Манчестер Юнайтед прекрасно выглядел в первом тайме, даже с учетом странного пропущенного гола. Не стоит так начинать, но в футболе случаются такие ошибки. Жаль, что мяч в том эпизоде ​​оказался в воротах. К счастью, мы отреагировали и сравняли счет.

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Концовка игры была очень напряженной – мы думали, что сможем выиграть, а потом случилась та драма. Де Хеа сказал мне, что ему помешал Сигурдссон. Но отмечу его сейв – это было фантастически, я сам думал, что это неминуемый гол.

В целом считаю результат справедливым, поскольку Манчестер Юнайтед был лучше в первом тайме, а Эвертон – во втором", – цитирует Сульшера BBC.

МЮ остался на 5-й позиции – 42 очка. У Эвертона на 5 баллов меньше и он разместился на 11-м месте.

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