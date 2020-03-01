Евертон – Манчестер Юнайтед: Сульшер оцінив результат матчу та жахливу помилку Де Хеа

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував бойову нічию в поєдинку з Евертоном у 28-му турі АПЛ.

Нагадаємо, МЮ міг і програти, але рефері після втручання VAR скасував гол "ірисок" у компенсований час.

"Манчестер Юнайтед чудово виглядав у першому таймі, навіть з урахуванням дивного пропущеного гола. Не варто так розпочинати, але у футболі трапляються такі помилки. Шкода, що м'яч у тому епізоді опинився у воротах. На щастя, ми відреагували і зрівняли рахунок.

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Кінцівка гри була дуже напруженою – ми думали, що зможемо виграти, а потім трапилася та драма. Де Хеа сказав мені, що йому завадив Сігурдссон. Але відзначу його сейв – це було фантастично, я сам вже думав, що це неминучий гол.

Загалом вважаю результат справедливим, позаяк Манчестер Юнайтед був кращим у першому таймі, а Евертон – у другому", – цитує Сульшера BBC.

МЮ залишився на 5-й позиції – 42 очки. Евертон має на 5 балів менше та розмістився на 11-му місці.

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