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Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор скандального матча – VAR снова в действии

19:10 36 Читати українською
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор скандального матча – VAR снова в действии
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча 1 марта 2020

Эвертон и Манчестер Юнайтед разошлись миром (1:1) в 28-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

3’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Бруну Фернандеш 31’
3’ Доминик Кэлвер-Левин
31’ Бруну Фернандеш

Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед получился богатым на события. Уже в дебюте игры Де Хеа "привез" гол в собственные ворота, допустив детскую ошибку. Впрочем, еще в первом тайме Фернандеш восстановил равновесие.

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Казалось, игра идет к ничьей, но уже в компенсированное время Эвертон забил во второй раз. "Ириски" уже успели отпраздновать победный гол, но их эмоции были преждевременными – после подсказки VAR взятие ворот было отменено.

МЮ остался на 5-й позиции – 42 очка. У Эвертона на 5 баллов меньше и он разместился на 11-м месте.

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Теги
Англия футбольные курьёзы Видеоновости Видеоассистент арбитра (VAR) Эвертон - Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Эвертон Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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