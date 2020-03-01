Эвертон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор скандального матча – VAR снова в действии

Эвертон и Манчестер Юнайтед разошлись миром (1:1) в 28-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед получился богатым на события. Уже в дебюте игры Де Хеа "привез" гол в собственные ворота, допустив детскую ошибку. Впрочем, еще в первом тайме Фернандеш восстановил равновесие.

Манчестер Юнайтед поделил очки с Эвертоном, Тоттенхэм уступил Вулверхэмптону: 28-й тур АПЛ, воскресенье

Казалось, игра идет к ничьей, но уже в компенсированное время Эвертон забил во второй раз. "Ириски" уже успели отпраздновать победный гол, но их эмоции были преждевременными – после подсказки VAR взятие ворот было отменено.

МЮ остался на 5-й позиции – 42 очка. У Эвертона на 5 баллов меньше и он разместился на 11-м месте.