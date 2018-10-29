Эвертон – Кристал Пэлас – 2:0 – видео голов и обзор матча

В матче 9 тура АПЛ Эвертон дома обыграл Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Эвертон завладел инициативой в начале первого тайма, однако Кристал Пэлас до перерыва выровнял ситуацию.

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А во втором тайме гости имели прекрасный шанс выйти вперед в счете, однако Миливоевич не сумел реализовать пенальти. Однако точные замены от Марку Силвы принесли успех Эвертону. Кэлверт-Левин и Тосун после выхода на поле принесли уверенную победу мерсисайдцам. Отметим, что в старте в "ирисок" вышел экс-горняк Бернард.

Благодаря этой победе Эвертон набрал 15 очков и поднялся на 8 место, Кристал Пэлас с 7 пунктами остался на 15 позиции.

Чемпионат Англии 2018/19, 9 тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Кэлверт-Левин, 87, Тосун, 89

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 59