Эвертон – Кристал Пэлас – 2:0 – видео голов и обзор матча

В матче 9 тура АПЛ Эвертон дома обыграл Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Эвертон завладел инициативой в начале первого тайма, однако Кристал Пэлас до перерыва выровнял ситуацию.
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А во втором тайме гости имели прекрасный шанс выйти вперед в счете, однако Миливоевич не сумел реализовать пенальти. Однако точные замены от Марку Силвы принесли успех Эвертону. Кэлверт-Левин и Тосун после выхода на поле принесли уверенную победу мерсисайдцам. Отметим, что в старте в "ирисок" вышел экс-горняк Бернард.
Благодаря этой победе Эвертон набрал 15 очков и поднялся на 8 место, Кристал Пэлас с 7 пунктами остался на 15 позиции.
Чемпионат Англии 2018/19, 9 тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 2:0
Голы: Кэлверт-Левин, 87, Тосун, 89
Нереализованный пенальти: Миливоевич, 59