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Евертон – Крістал Пелас – 2:0 – відео голів та огляд матчу

21 жовтня 21:13 193 Читать на русском
Евертон – Крістал Пелас – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Евертон – Крістал Пелас – 2:0 – відео голів та огляд матчу

 В матчі 9 туру АПЛ Евертон удома обіграв Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Евертон заволодів ініціативою на початку першого тайму, проте Крістал Пелас до перерви вирівняв ситуацію.

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А в другому таймі гості мали прекрасний шанс вийти вперед в рахунку, проте Мілівоєвіч не зумів реалізувати пенальті. Однак влучні заміни від Марку Сілви принесли успіх Евертону. Келверт-Левін та Тосун після виходу на поле принесли впевнену перемогу мерсисайдцям. Відзначимо, що в старті в "ірисок" вийшов екс-гірник Бернард.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 15 очок і піднявся на 8 місце, Крістал Пелас з 7 пунктами залишився на 15 позиції.

Чемпіонат Англії 2018/19, 9 тур

Евертон – Крістал Пелас – 2:0

Голи: Келверт-Левін, 87, Тосун, 89

Нереалізований пенальті: Мілівоєвіч, 59

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія9 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Крістал Пелас: Неділя 21 жовтня 2018

Евертон
Матч завершено
2 : 0
Крістал Пелас
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