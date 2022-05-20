Эвертон оформил камбэк в перенесенном матче 33-го тура АПЛ против Кристал Пэлас и сохранил прописку в элите. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гости до перерыва забили дважды: Матета выиграл дуэль у Миколенко и пробил головой, а Айю воспользовался суетой в штрафной "ирисок". Но после перерыва ливерпульцы собрались.

Эвертон официально сохранил прописку в АПЛ – Миколенко ошибся на гол, но основал героический камбек