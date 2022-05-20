Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2 – видео голов и обзор матча, который оставил Миколенко и Ко в АПЛ
00:41 - Читати українською
Эвертон оформил камбэк в перенесенном матче 33-го тура АПЛ против Кристал Пэлас и сохранил прописку в элите. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
54’ Майкл Кин
76’ Ришарлисон
Джордан Айю 36’
36’ Джордан Айю
54’ Майкл Кин
76’ Ришарлисон
Гости до перерыва забили дважды: Матета выиграл дуэль у Миколенко и пробил головой, а Айю воспользовался суетой в штрафной "ирисок". Но после перерыва ливерпульцы собрались.
Эвертон официально сохранил прописку в АПЛ – Миколенко ошибся на гол, но основал героический камбек
Кин результативным выстрелом начал камбек после предголевой передачи Виталия. Ришарлисон и Калверт-Льюин подарили Эвертону победу и сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон, ведь за тур до финиша Миколенко и Ко имеют 4 очка отрыва от зоны вылета.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter