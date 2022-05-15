"Ириски" открыли счет усилиями Калверт-Льюина, но на 18-й минуте оказалась в меньшинстве – Брентвейт сорвал выход Тоуни один на один с вратарем. Брентфорд отыгрался с помощью Коулмена, срезавшего мяч в свои ворота. Впрочем, перед перерывом Ришарлисон заработал и сам реализовал пенальти.

Драка Миколенко, две красных и скандал VAR – Эвертон в безумном матче упустил шанс гарантировать себе выживание

Во второй половине боевая игра продолжилась (Миколенко даже ввязался в мини-схватку с Айвеном Тоуни), но забивал только Брентфорд. Висса и Генри дважды уничтожили игроков Эвертона во время верховой борьбы – 2:3. Доигрывали подопечные Лэмпарда вообще вдевятером, поскольку Рондон вышел на замену и уже через 4 минуты получил красную карточку за брутальный подкат двумя ногами вперед.