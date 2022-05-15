Евертон – Брентфорд – 2:3 – відео голів та огляд бійцівського матчу за участю Миколенка
Евертон поступився Брентфорду у 37-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
"Іриски" відкрили рахунок зусиллями Калверт-Льюїна, але на 18-й хвилині опинилася в меншості – Брентвейт зірвав вихід Тоуні віч-на-віч з воротарем. Брентфорд відігрався за допомогою Коулмена, який зрізав м'яч у власні ворота. Втім, перед перервою Рішарлісон заробив і сам реалізував пенальті.
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У другій половині бойова гра продовжилася (Миколенко навіть вплутався в міні-сутичку з Айвеном Тоуні), але забивав лише Брентфорд. Вісса і Генрі двічі знищили гравців Евертона під час верхової боротьби – 2:3. Догравали підопічні Лемпарда взагалі вдев'ятьох, оскільки Рондон вийшов на заміну і вже через 4 хвилини отримав червону картку за брутальний підкат двома ногами вперед.