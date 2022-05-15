"Іриски" відкрили рахунок зусиллями Калверт-Льюїна, але на 18-й хвилині опинилася в меншості – Брентвейт зірвав вихід Тоуні віч-на-віч з воротарем. Брентфорд відігрався за допомогою Коулмена, який зрізав м'яч у власні ворота. Втім, перед перервою Рішарлісон заробив і сам реалізував пенальті.

Бійка Миколенка, дві червоні і скандал VAR – Евертон у шаленому матчі втратив шанс гарантувати собі виживання

У другій половині бойова гра продовжилася (Миколенко навіть вплутався в міні-сутичку з Айвеном Тоуні), але забивав лише Брентфорд. Вісса і Генрі двічі знищили гравців Евертона під час верхової боротьби – 2:3. Догравали підопічні Лемпарда взагалі вдев'ятьох, оскільки Рондон вийшов на заміну і вже через 4 хвилини отримав червону картку за брутальний підкат двома ногами вперед.