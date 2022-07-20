"Матч формально домашний для Динамо. Напомню, что последний официальный поединок для киевлян был в начале прошлого декабря. С тех пор встречи были только товарищеские и благотворительные. Наиболее показателен, по моему мнению, второй спарринг против Лиона. Не должно быть большого отчаяния, хотя проблемы очевидны. Французская команда – действительно очень сильная. И сильнее Динамо и Фенербахче.

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Для Динамо критически важно попытаться невероятными усилиями прорваться в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб существует с таких заработков в последние годы. Потерять такие деньги – гигантская проблема.

Фенербахче возрождает амбиции, появились деньги, пришел Жорже Жезуш. В Бенфике не все у него сложилось, но некоторые успехи тоже были. Португалец горд, любит указывать. Для больших европейских клубов это очень непростая манера поведения наставника. Многие сильные игроки такое не воспринимают. Он только присоединился к Фенербахче, поэтому все будут прислушиваться к нему. Проблемы могут возникнуть позже.

По качеству состава у меня есть плохие новости. Подбор исполнителей у соперника лучше, чем у киевлян. Возможно, украинцы себя лучше проявят в плане мотивации и сплоченности. Очень многое будет зависеть от первой встречи. Считаю, что этот Фенербахче можно бить. Вполне возможно, что Динамо не проиграет. Думаю, что обе команды забьют", – цитирует Мораеса РБ.

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче в рамках 2-го тура квалификации Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 20 июля, в польском Лодзе. Начало встречи в 21:00.

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