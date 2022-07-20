С первым официальным матчем Динамо в 2022 году все пошло совсем не так, как ожидалось. Во-первых, его проведут только в конце июля. Во-вторых, поединок состоится в польском Лодзе. В-третьих, старт в квалификации ЛЧ начался с 2-го раунда. В-четвертых, болельщикам снова необходимо учиться искать трансляцию – она пройдет не на привычных ОТТ-платформах и ТВ-каналах, а на спецприложении Setanta Sports. Впрочем, на фоне героических усилий наших защитников на фронте все эти проблемы уже не кажутся проблемами. Просто таковы реалии.

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги чемпионов – первая официальная игра команды Луческу за более чем 7 месяцев

А вот соперник Динамо в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов – это проблема. Фенербахче в предыдущем сезоне стал серебряным призером турецкой Суперлиги, но по статистике стамбульский коллектив шел в чемпионском темпе. "Канарейкам" просто не повезло с феерической формой голкипера Трабзонспора, на котором и держалось золото "черноморцев". Летом же Фенер сменил тренера, назначив Жорже Жезуша. В излишней презентации данный специалист не нуждается.

Естественно, чемпионат Турции – штука специфическая. При всей яркости, легионеры (в основном, пожилые или списанные) едут сюда за длинной лирой, а с тактикой и дисциплиной здесь традиционный беспорядок. Он был характерен и для Фенербахче. Так, одиозный Озил, на которого близкий к банкротству клуб собирал деньги используя взносы фанатов, продемонстрировал крайне слабый футбол – зато "надел корону", материл тренеров, требовал постоянно ставить себя в старт и, в конце концов, покинул Стамбул. Правда, он забил Галатасараю, что делает его "настоящим Фенером" для болельщиков.

С приходом Жорже Жезуша ситуация стала гораздо более опасной для Динамо. Португальский наставник имеет крутой нрав, но вместе с тем строит очень перспективную игру. Его Фенербахче провел 6 контрольных поединков, одержав 5 побед и расписав 1 ничью, но результат сам по себе не так важен. Главное – это тактические изменения.

Фенербахче перешел на схему 4-1-3-2, в которой роль разрушительного опорника отведена Исмаэлю Юксеку, над ним располагается конструкция с двумя вингерами, "десяткой" и двумя форвардами. Фулбеки расположены высоко, а одной из "изюминок" стало изменение позиций – стамбульцы умело запутывают соперников, врываясь в зоны, где по замыслу их не должно быть. Главной же особенностью стал интенсивный и достаточно эффективный прессинг на чужой трети поля.

По ходу контрольных матчей аналитики отмечают, что Фенер плавно прибавлял – первые игры демонстрировали слабое понимание игровых принципов Жорже Жезуша, однако последние выглядели тревожно для Динамо. Впрочем, сыгранности и дисциплины все равно не хватает, а наибольшей проблемой является креатив.

"Канарейки" умело прессингуют и опасно выглядят при игре на пространстве, однако без него команда начинает задыхаться от нехватки идей. В частности, в последнем спарринге против Халл Сити турки владели мячом 65% времени и нанесли 21 удар, но первый из двух голов удалось провести только на 87-й минуте. С Партизаном коллектив наиграл на 0,43 xG без учета гола Валенсии, который прилетел после его включения в прессинг перед штрафной.

Соответственно, большим соблазном станет осторожный режим игры, а то и вообще автобус. Соперники Фенербахче парковались у собственных ворот и имели определенный успех. Подобный режим для Динамо не является неестественным – в важных матчах еврокубков под руководством Мирчи Луческу где-то так и играли, демонстрируя качественный переход из обороны в атаку. На летних сборах же неплохо работали выходы через длинные диагонали на фланги, да и первый тайм против основы Лиона был неплохим.

Если бы Динамо нормально входило в этот сезон, то особенно переживать и не нужно было – у команды слишком велик опыт и класс, чтобы не выглядеть качественно против Фенербахче. Впрочем, такой роскоши у киевлян нет. Для бело-синих этот поединок станет первым официальным в сезоне, а основа при этом оказалась очень разбалансированной в физическом плане.

Пик ее формы должен был прийтись на середину весны, а затем подогнали еще один пик на игры сборной. На летних сборах проблемы "физики" были очевидны – Динамо тяжело работать с высокой интенсивностью, было очень много ошибок и серых матчей у Сидорчука и Шапаренко, а после 60-й минуты все тем более выглядело грустно.

В тактическом плане подопечные Мирчи Луческу представляют собой сплав достоинств и недостатков. Из плюсов стоит отметить сохранение стиля – когда Динамо не прессингуют, то команда включает режим УПЛ, раздавая кучу правильных передач и доминируя. Кроме того, понравился осмысленный прессинг киевлян. Из минусов доминирование не приносит большого количества голов и моментов, а в обороне допускается слишком много простых ошибок. В общем, заметно, что команда управляемая и грамотная, но ей явно не хватает кондиций и игрового тонуса лидеров.

Словом, матч против Фенербахче должен быть очень непростым, но сейчас и жизнь непростая. В конце концов никто в Лиге чемпионов простых соперников и не обещал.

Кадровая ситуация

Динамо удалось почти невероятное в нынешних условиях – команда сохранила скелет и почти не потеряла легионеров. Украину покинули только Витинью, Де Пена и Цитаишвили, а продажа Миколенко вылилась в возвращение Дубинчака (да и Вивчаренко начал добавлять в молодежке). Именно поэтому от "бело-синих" и ожидают штамповки чемпионств.

По составу Мирчи Луческу на матч против Фенербахче все смотрится достаточно очевидно. Схема на сборах не изменилась (4-2-3-1), центральная ось изменений не претерпела (есть вопрос только по форме Буяльского, в роли которого пытались наигрывать Цыганкова), а на позицию левого фулбека готовили Караваева. Учитывая важность встречи, на противоположном фланге должен сыграть более опытный и осторожный Кендзера, а в центре обороны достаточно ненадежный Сирота уступит место Попову.

На острие атаки есть определенная дилемма по поводу Беседина или Супряги, но выход Влада выглядит более вероятным – он серьезно добавил в понимании игры и работе в единоборствах. В провальных отрезках матчей на сборах он часто выглядел едва ли не самым лучшим.

У Фенербахче есть одна очень важная потеря – команду покидает корейский центрбек Ким Чже. Адекватной замены в центре обороны стамбульцев пока нет. Кроме того, в заявку не попал Чукур, а форвард сборной Италии – Жоау Педру – на этой стадии ЛЧ не сыграет (турки не успели с трансфером). Вообще, "канарейки" летом подписали сразу восьмерых новичков, что изрядно бьет по сыгранности. В общем же состав турок угадывается довольно легко.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Фенербахче

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Супряга

Фенербахче: Алтай – Осайи-Самуэль, Тиссеран, Азиз, Новак – Юксек – Кахведжи, Эмре Мор, Кинг – Дурсун, Валенсия

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры не могут определить фаворита пары. Коэффициенты равны, что и не удивительно – Динамо находится в тяжелой ситуации и играет домашний матч в Польше, а Фенербахче еще слишком сырой. В украинском сообществе, однако, почему-то настроены пессимистично по поводу этой встречи. Поединки на сборах никому не понравились, а стремительное крушение отечественного футбола переносят и на киевлян.

Впрочем, из реально серьезных проблем у бело-синих сейчас можно отметить только физическую готовность. Она слабенькая – и от этого страдает все. Впрочем, в идейном и кадровом плане у Динамо все более-менее неплохо, а определенные тактические трудности нормальны для начала сезона. У Фенербахче трудностей не меньше – в частности туркам будет очень непросто без пространства на последней трети. Креативная составляющая игры подопечных Жорже Жезуша пока очень невыразительна (хотя турки и опасны на стандартах).

Именно поэтому мы рискнем поставить на победу украинской команды. Киевляне исторически успешно играют против турок, у которых всегда куча проблем (а ныне еще и центр обороны открыт). К тому же, в Лодзе динамовцев должны неплохо поддержать (сборная в июне играла здесь, словно дома). В конце концов Мирча Луческу хорошо знает как турецкий футбол, так и Жорже Жезуша. Для минимальной победы этого должно хватить.

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