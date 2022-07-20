"Матч формально домашній для Динамо. Нагадаю, що останній офіційний поєдинок для киян був на початку минулого грудня. З того часу зустрічі були лише товариські та благодійні. Найбільш показовий, на мою думку, другий спаринг проти Ліона. Немає бути великого розпачу, хоча проблеми очевидні. Французька команда – насправді дуже сильна. І сильніша за Динамо та Фенербахче.

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Для Динамо критично важливо спробувати неймовірними зусиллями прорватися до групового етапу Ліги чемпіонів. Клуб існує з таких заробітків останні роки. Втратити такі гроші – гігантська проблема.

Фенербахче відроджує амбіції, з’явилися гроші, прийшов Жорже Жезуш. У Бенфіці не все у нього склалося, але певні успіхи теж були. Португалець гоноровий, любить наказувати. Для великих європейських клубів це дуже непроста манера поведінки наставника. Багато сильних гравців таке не сприймають. Він лише приєднався до Фенербахче, тому всі прислуховуватимуться до нього. Проблеми можуть виникнути згодом.

За якістю складу в мене є невтішні новини. Підбір виконавців у суперника кращий, аніж у киян. Можливо, українці себе краще проявлять в плані мотивації та згуртованості. Дуже багато залежатиме від першої зустрічі. Вважаю, що цей Фенербахче можна бити. Цілком можливо, що Динамо не програє. Думаю, що обидві команди заб’ють", – цитує Мораєса РБ.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо і Фенербахче в рамках 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 20 липня, у польському Лодзі. Початок зустрічі о 21:00.

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