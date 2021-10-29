"Моуринью – феномен. Он единственный, кто способен снова сделать Рому чемпионом Италии спустя столько лет без титула", – цитирует Это'О Marca .

Это'О не сомневается в обладателе "Золотого мяча-2021"

Самюэль и Жозе дважды пересекались. Сначала в Интере в 2009-2010 годах, а позже камерунец играл под руководством португальца в Челси в течение 2013-2014 годов.

Что касается Ромы, то она в последний раз выигрывала Скудетто в сезоне 2000/01. Сейчас "волки" под руководством Моуринью идут четвёртыми в турнирной таблице Серии А.