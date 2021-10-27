Аталанта сыграла на выезде против Сампдории в 10 туре Серии А. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Аталанта и Сампдория непременно пропускали в предыдущих 5 турах, так что сомнений в том, что матч на Луиджи Феррарис окажется результативным, практически не возникало. Первые попытки забить были за гостями. Сапата пробил мимо дальней стойки, а Меле, целивший с близкого расстояния головой, не попал в ближний угол.

Зато счёт открыла Сампа! На 10-й минуте Дзаппакоста задержался при создании офсайда, Капуто выбежал из глубины на свидание с Муссо и спокойно реализовал момент – 1:0. "Богиня" быстро очнулась, а чтобы перевернуть все в свою пользу, ей хватило четырех минут. Сначала Малиновский нашел щель в обороне хозяев, Дзаппакоста исправился за результативную ошибку передачей на Сапату, а Аскилдсен в борьбе с габаритным оппонентом направил мяч в свои ворота. Через мгновение Дзаппакоста нашел голову Дувана уже более нацеленной подачей – 1:2.

Сампдория затруднилась ответить серьезными аргументами. Бергамаски внимательно действовали в защите и продолжали частенько выбегать в атаку. Малиновский, для которого это был юбилейный, 100-й матч за Аталанту, отличился первым ударом только на последней минуте тайма. Попытка неудачная – мяч полетел гораздо выше ворот.

Вторая попытка случилась сразу после отдыха. Руслан оказался на любимой для себя позиции, а мяч находился под убийственной левой. Однако несвоевременно поехала опорная нога, поэтому выстрелу не хватило точности. А через несколько минут украинцу понадобилась помощь медиков – после столкновения с Мурру он долго прикрывал лицо ладонями.

Был еще третий шанс расписаться в воротах Сампы. Малиновский врывался в штрафную с левого края, но его удар успел заблокировать защитник. На 79-й минуте нашего легионера заменил россиянин Миранчук. Тем временем у хозяев последние полчаса матча на поле провел легендарный 38-летний бомбардир Квальярелла – мяч до него практически не доходил. Да и вообще атакующие потуги генуэзцев сеяли грусть на трибунах. А на последних секундах третий гвоздь в гроб соперника красиво забил Иличич – 1:3.

Победа в нервном поединке выводит Аталанту на четвертое место (18 очков). Сампа остается на 15-й позиции (9 баллов).