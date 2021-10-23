"Для меня всегда победитель "Золотого мяча" – Месси. Мне нравится он как футболист, как человек. Для меня он номер один: и то, как он развивался, как он влиял на Барселону. Мой сын тоже его любит.

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Мне также длительное время нравится Карим Бензема, но я всегда буду голосовать за Месси – в любом голосовании", – цитирует Это'О Goal.

По прогнозам букмекеров, нападающий ПСЖ Лионель Месси является наиболее вероятным претендентом на самую престижную индивидуальную награду в 2021-м. Результаты объявят 5 декабря.

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